США оценили перспективу наступления сирийских войск в Идлибе

Вашингтон рассматривает перспективы проведения наступательных операций в сирийской провинции Идлиб как эскалацию уже существующего конфликта, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«США рассматривают это (наступательную операцию на Идлиб – прим. ВЗГЛЯД) как эскалацию и без того опасного конфликта», – написал Помпео в Twitter.

Госсекретарь США заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «защищает сирийскую и российскую наступательную операцию на Идлиб», и отметил, что Москва и Дамаск «согласились не допускать этого».

Напомним, Москва предостерегла Запад от военной агрессии в отношении Сирии, отметив, что возможный удар нанесет тяжелейший ущерб политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности. Лавров подчеркивал, что Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, хотя у Дамаска не может быть химоружия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как сирийская армия будет освобождать Идлиб – провинцию, которая превратилась в «заповедник гоблинов» – разномастных банд, съезжавшихся туда со всей страны.