Турция стянула военную технику к сирийской границе

Анкара перебросила военную технику к сирийской границе в приграничной провинции Килис, опасаясь новой волны беженцев из-за возможной военной операции в сирийском Идлибе, пишет Hurriyet.

Согласно изданию, через Килис в направлении населенного пункта Эльбейли на сирийской границе утром во вторник проследовали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы, передает РИА «Новости».

По информации военного источника, переброска техники осуществляется в рамках мер безопасности по отношению к группировке, дислоцированной на сирийской стороне границы. Танки M60 были направлены к границе в рамках плана по сдерживанию новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления правительственных войск Сирии на Идлиб.

Сообщается, что Турция также расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила свои 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе в преддверии возможной военной операции в этом регионе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как сирийская армия будет освобождать Идлиб, которая в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии.