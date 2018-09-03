Опубликовано видео подготовки боевиков в Идлибе

В Сети появилось видео с тренировок боевиков «Национального фронта освобождения Сирии» в Идлибе перед наступлением сирийских правительственных войск.

Видео публикует в Twitter Agence France-Presse.

Накануне Сирия заявила о намерении освободить Идлиб. При этом Дамаск не исключает силового освобождения провинции.

Западные СМИ опубликовали якобы уже согласованный план наступления сирийских войск.