На Украине отменен мораторий на вывоз леса в ЕС

Верховная рада Украины отменила мораторий на экспорт леса-кругляка, удовлетворив тем самым требования ЕС для выделения нового транша финансовой помощи.

За отмену моратория проголосовали 246 депутатов Рады, сообщает «Таймер Одесса».

В 2015 году Петр Порошенко ввел восьмилетний мораторий на экспорт леса-кругляка. Инициатором такого решения стала группа-депутатов, представляющих регионы, наиболее богатые лесом - Львовскую, Ивано-Франковскую и Днепропетровскую области. Из-за безработицы и низких заработков вырубка лесов стала серьезной проблемой для страны. Масштабный вывоз леса-кругляка даже привел к нехватке сырья для украинских деревообрабатывающих и мебельных предприятий. Чтобы защитить не только лес, но мебельное производство, ввели мораторий на экспорт.

К тому же продавать готовую продукцию намного выгодней, чем просто вывозить сырье. Древесина, проданная в необработанном виде имеет в 20 раз меньше добавленной стоимости, чем древесина в виде мебели, говорил тогда в Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий Украины. При правильном руководстве, инвестициях в мебельное производство и дизайн, лес мог бы превратиться в золотую жилу для Украины.

Однако это не входило в планы Запада, которому от Украины нужно лишь дешевое сырье и рабочие руки. Создавать сильное мебельное производство на Украине никому из новых «друзей» страны невыгодно.

Чтобы исправить ситуацию, Запад прибегнул к традиционному способу – требование отмены моратория постоянно увязывали с выдачей очередного транша кредита МВФ. И если в предыдущие разы удавалось отделаться выполнением других требований МВФ, то теперь Киев сдался. Как объяснил Петр Порошенко, оказывается, закон о запрете вывозить древесину не соответствует нормам ВТО. Хотя ни о каком судебном иске против Украины в ВТО известно не было.

Зато теперь шансы Украины получить, наконец, деньги от МВФ, возросли. А Украине они нужны как воздух. Программа помощи МВФ подразумевала выдачу 17,5 млрд долларов в виде кредитов, однако в 2015–2017 годах Украина получила лишь 8 млрд. На очередной транш Киев рассчитывал еще в конце прошлого года, однако МВФ до сих пор тянет с его выдачей.

В декабре 2017 года Еврокомиссия отказалась перечислять Киеву третий транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Условием для перечисления средств называлась отмена моратория.

В октябре 2016 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с требованием Евросоюза снять мораторий на экспорт с Украины леса-кругляка в обмен на предоставление очередной порции финансовой помощи.