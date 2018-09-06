Майора ФСБ арестовали за вымогательство взятки у Газпрома

Краснодарский гарнизонный военный суд арестовал майора ФСБ Ивана Старых, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве денег у «дочки» Газпрома.

Уголовное дело в отношении майора, который работает в ФСБ по контракту с 2005 года, расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, Старых нарушил порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и устроил проверку в ООО «Газпром транссервис». Во время проверки якобы были найдены нарушения, и Старых потребовал у руководства компании деньги, пообещав не возбуждать уголовного дела.

Компания обратилась в управление собственной безопасности ФСБ, и при передаче первого транша в размере 1,5 млн рублей он был задержан.

В марте 2017 года Верховный суд России освободил от наказания полковника ФСБ Юрия Гайдукова, которого признали виновным в вымогательстве 7 млн евро у НПО «Энергомаш».