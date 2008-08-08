Трамп заставил союзников увеличить расходы на оборону за пять минут

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что поднимал вопрос увеличения расходов на оборону в диалоге с лидерами стран-союзников, которым понадобилось лишь пять минут на то, чтобы перейти в этом деле от «непонимания вопроса» к солидаризации с позицией американского лидера.

«Мы защищаем невероятно богатые страны, и они нам за это не платят. (...) Мы тратим огромные суммы, миллиарды долларов на защиту [других стран], а они не возмещают расходы. Почему?» – задался вопросом американский лидер во время интервью интернет-порталу The Daily Caller.

Глава Белого дома признался, что поднимал этот вопрос в диалоге с лидерами стран-союзников, говорил им, что они должны «предоставить компенсации», передает ТАСС.

«Сначала они не понимают вопрос, но в течение пяти минут соглашаются», – заявил Трамп.

В то же время он посетовал на то, что многие американские генералы, да и вообще многие люди, не разделяют его взглядов касательно того, что государства, которым Вашингтон оказывает поддержку, должны полностью компенсировать США расходы на их защиту.

«Скажешь об этом три или четыре раза – люди начинают говорить: «Ух ты, а он прав», – заявил Трамп.

Напомним, в июле глава Белого дома потребовал от членов НАТО «немедленно» увеличить траты на военные расходы до 2% от ВВП, а также в перспективе – повысить расходы до 4% от ВВП.

После саммита НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что все страны НАТО пообещали поднять расходы на оборону на «небывалую высоту».