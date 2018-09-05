Самолет поместили на карантин в Нью-Йорке из-за заболевания сотни пассажиров

Около сотни пассажиров приземлившегося в Нью-Йорке самолета из Дубая почувствовали недомогание, воздушное судно поместили в карантин.

Около 100 пассажиров воздушного судна компании Emirates пожаловались на недомогание. После приземления в аэропорту Джона Кеннеди самолет встретили сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США, а также полиция.

Всего на борту находилось около 500 человек. Причина ухудшения самочувствия у пассажиров пока не выяснена, сообщает ТАСС.