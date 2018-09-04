На Украине пояснили идею Порошенко о запрете на иностранные военные базы

Инициатива президента Украины Петра Порошенко о включении в конституцию «запрета» на аренду военных баз не означает, что Киев не сможет разрешить НАТО построить базу на территории страны, пишут украинские СМИ.

Журналисты портала «Страна.ua» обратили внимание на предложение Порошенко исключить из конституции положения, которые разрешают временное пребывание на территории Украины иностранных войск на военных базах.

«Если эту статью из переходных положений уберут, то растолковать это отсутствие можно будет двояко. С одной стороны – как запрет на аренду военных баз. С другой – если этот запрет не будет прямо прописан в конституции, то ничего не помешает властям и сдать в аренду, например, США, любую военную базу – и позволить им построить новую», – пишет автор статьи.

Он отмечает, что, согласно модели украинского права, «что не запрещено, то разрешено». По мнению автора, изъятие этой статьи из конституции ничего не поменяет, но позволит Порошенко «громко заявлять», что Украина «попрощалась» с Черноморским флотом России.

Вместе с тем, представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что исключение статьи об аренде баз касается Черноморского флота, который находится в Крыму. При этом в действующей редакции конституции о флоте речь вовсе не идет, подчеркивают журналисты.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин ответил на вопрос о включении в конституцию страны пункта о размещении военных баз НАТО.

В понедельник Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении в конституции курса страны в ЕС и НАТО.