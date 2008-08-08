Климкин ответил на «классный вопрос» о базах НАТО на Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на вопрос о включении в конституцию страны пункта о размещении военных баз НАТО.

«Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, поданная президентом, оно касается только одной базы, и там четко это прописано», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Он отметил, что перед вступлением в НАТО и ЕС Украина намерена изменить конституцию, поскольку в ЕС, например, есть наднациональные полномочия.

«Мы в нашей конституции это пропишем, там есть европейский суд, в систему наших судов он также будет прописан», – заявил Климкин, добавив, что конституцию ждут «достаточно серьезные изменения».