Украина возбудила дела против посетивших Крым немецких депутатов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинское диппредставительство инициировало уголовные дела против нескольких немецких политиков, которые посетили Крым без согласия Киева; речь идет о нарушении украинского законодательства.

«Посольство инициировало уголовные производства по нескольким немецким депутатам. Есть статья уголовного кодекса о незаконном посещении оккупированных территорий, она предусматривает тюремный срок до 8 лет. И то, что вы депутат, не освобождает от ответственности… речь идет о нарушителях украинского законодательства», – передает его слова РИА «Новости»

Касается это не только политиков, но и культурных деятелей. Однако возможности для реального наказания ограничены, признал Мельник.

«Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения», – добавил посол.

По его словам, сейчас посольство Украины работает над введением аналогичной ответственности для политиков за поездки в Крым без согласия Киева в немецком законодательстве.

В феврале Мельник заявлял, что «вправил мозги» фракции «Альтернатива для Германии» после визита немецких депутатов в Крым. Однако немецкие депутаты заметили, что политики и бизнес из Германии сами должны решать, где работать, а прибывшую в Крым делегацию не пугают угрозы украинских властей.

При этом правительство Германии заявило Мельнику, что он может протестовать, но не указывать, что делать с гражданами ФРГ.