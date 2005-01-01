Писательница Ницой призвала «волной» вытеснить «московский язык» с Украины

Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, каким образом следует избавиться от русского языка на Украине; она пообещала, что в скором времени украинцы «выздоровеют» от «московского языка» и «московского продукта».

«Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом», – сказала она в интервью изданию «Обозреватель».

По ее словам, в настоящее время такой «украинский продукт» уже существует и продолжает развиваться. «Я думаю, что со временем мы выздоровеем от этого», – добавила писательница.

Она призвала брать пример с Польши, где прежде русская речь широко звучала на телевидении и радио, однако сейчас она почти не осталась в публичном пространстве.

Ницой считает, что украинцы не применяют агрессивных методов в этом процессе, а действия властей она назвала «расширением границ для украинской речи на законодательном уровне».

Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком на Украине. Недавно она обрушилась с критикой на телестудию «Квартал 95» из-за использования «московского языка» и роликов, направленных против украинского языка. До этого писательница называла «быдлом» украинцев, слушающих русскую музыку, а также называла русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».