Референдум в Македонии оказался под угрозой непризнания

Явка на референдуме о переименовании Македонии за первые четыре часа составила всего 8,10%, хотя для признания его результатов необходимо голосование 50%, сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

«Явка на 11.00 (12.00 мск) составила 8,10%, голосование идет без жалоб и нарушений», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря комиссии Люпки Гугучевски.

Явка на референдуме имеет особое значение, так как противники соглашения Скопье и Афин бойкотируют плебисцит.

Председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски заявил, что проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей, только тогда референдум будет признан успешным. Позитивным волеизъявление признают, только когда «За» ответят более 50% избирателей.

«Если не выполнено одно из этих двух условий, значит, нет решения на референдуме, то есть он не успешен», – заявил председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.

Референдум проходит в воскресенье. Жители страны отвечают на вопрос «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Президент Республики Македония Герге Иванов призвал к бойкоту референдума. Сам он уже заявил об отказе от участия в референдуме.