Врачи в Москве удалили пациенту раковую опухоль весом 20 кг

Пациенту из Хабаровска успешно провели операцию по удалению в животе 20-килограммовой опухоли врачи Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена.

«Операция, которая длилась несколько часов, была чрезвычайно сложной и состояла из нескольких этапов. Опухоль была настолько огромной, что врачам приходилось удалять ее частями, каждая из которых весила пять-шесть килограммов. Общий вес опухоли составил более 20 килограмм», – сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В сообщении отметили, что врачи сумели не только удалить опухоль, но и вернуть к полноценной жизни своего пациента, пишет «Интерфакс».

Проведение такой операции оказалось возможным благодаря российской программе госгарантий, в рамках которой онкобольные могут получить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь.