Названы города России с наиболее удовлетворенными зарплатой жителями

Эксперты составили рейтинг российских городов, жители которых больше всех удовлетворены соотношением своих доходов и стоимости жизни.

В опросе, в котором приняли участие 60 тыс. человек из разных городов, предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов». Участникам опроса предложили поставить своему городу оценку от 1 («полностью не согласен» с утверждением) до 10 («полностью согласен»), передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала Domofond.ru.

Лидером рейтинга стал подмосковный Красногорск, который набрал максимальную по стране оценку – 5,7 балла из максимальных 10. На втором месте – подмосковный город Щелково (5,5 балла), на третьем – Абакан в Республике Хакасия (5,5 балла).

Москва набрала всего 5,4 балла.

Следом идет Геленджик (5,2), а Екатеринбург, Санкт-Петербург и подмосковные Химки набрали по 5,1 балла.

Средний балл по стране составил 4,3. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с финансовой точки зрения городами составила 2,9 балла.

Больше всего недовольны своими доходами и стоимостью жизни жители Рубцовска в Алтайском крае (2,8 балла). Несколько лучше показатели у Новочеркасска Ростовской области и подмосковного Волоколамска: средний балл в этих городах составил 2,9. Замыкает рейтинг аутсайдеров Невинномысск (Ставропольский край) с 3,5 балла.

Ранее в понедельник были названы регионы с самой дешевой электроэнергией.