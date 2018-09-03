Названы регионы с самой дешевой электроэнергией

Самая дешевая электроэнергия в России оказалась в Иркутской области, а больше всего платят жители Калмыкии.

Самая доступная электроэнергия в российских регионах – в Иркутской области: ее жители во втором полугодии 2018-го на средние зарплаты могут купить почти 37 тыс. кВт.ч в месяц (стоимость электроэнергии – немногим более 100 рублей за 100 кВт.ч), в то время как Калмыкии – только 5,3 тыс. кВт.ч, сообщает РИА «Рейтинг».

«Феномен Иркутской области в первую очередь объясняется тем, что в местной энергетике велика доля электроэнергии, вырабатываемой ГЭС», – отмечается в исследовании.

«За Иркутской областью следуют регионы, в которых уровень цен существенно ниже среднероссийского – ХМАО и ЯНАО, – отмечается в заключении агентства. – Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров по доходам населения».

Среди аутсайдеров кроме Калмыкии значатся Адыгея и республика Алтай, где доступность электроэнергии в шесть-семь раз ниже по сравнению с Иркутской областью.

Регионы с ценой выше среднероссийской – Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Самый высокий темп роста тарифов отмечен в Крым, который лишь в прошлом году был включен в единую энергосистему. Но даже несмотря на рост тарифов на 11,1%, электроэнергия в республике здесь остается одной из самых дешевых среди регионов России и самой низкой в Южном федеральном округе.