Погибшего после ЧП с Boeing сотрудника аэропорта Сочи представили к награде

Международный аэропорт Сочи инициировал награждение Орденом Мужества руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, который скончался от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту сообщили, что соответствующие документы подготовлены, вопрос рассмотрит Министерство транспорта России, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о том, что уголовное дело об аварии самолета «ЮТэйра» в Сочи передано в центральный аппарат СКР, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под особый контроль.

Она рассказала, что следователи допросили членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб, ряд пассажиров, летевших авиалайнером. Назначен ряд судебных экспертиз, изымаются документы в аэропортах Сочи и Внуково, а также в организациях авиакомпании «ЮТейр».

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе не исключена ошибка пилота.

Напомним, в субботу утром пассажирский Boeing после посадки в Сочи скатился со взлетно-посадочной полосы в реку и загорелся. Крыло и стойки шасси самолета были разрушены. В результате инцидента погиб сотрудник аэропорта, пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.