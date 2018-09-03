Дутерте извинился за оскорбления в адрес Обамы

Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что извиняется за слова о бывшем президенте США Бараке Обаме и сам прощает Обаму.

«Я приношу извинения за то, что говорил о нем», – приводит слова Дутерте ТАСС со ссылкой на ABS-CBN.

Дутерте заявил, что и сам прощает Обаму за «высказывания в адрес проводимой» на Филиппинах «борьбы с наркоторговцами».

Сравнивая бывшего и нынешнего президентов США, Дутерте сказал, что Обама в отличие от Дональда Трампа был «холодным персонажем».

«Дональд Трамп мой большой друг, мы с ним на одной волне», – заявил президент Филиппин.