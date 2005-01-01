Умер посол Украины

Чрезвычайный и полномочный посол, бывший первый замминистра иностранных дел Украины Николай Макаревич умер на 78-м году жизни.

Макаревич умер 28 сентября, сообщает МИД Украины.

«Посвятив почти 50 лет своей жизни работе на дипломатическом поприще, Николай Петрович зарекомендовал себя преданным и активным защитником интересов Украинского государства, талантливым руководителем и организатором», – сообщили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что в 1991 году, после обретения Украиной независимости, он координировал работу по обеспечению признания страны иностранными государствами и «приложил значительные усилия» для отказа Украины от ядерного арсенала.