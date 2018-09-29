Украина отправила водолазов в Азовское море

Глава МВД Арсен Аваков заявил об увеличении численности подразделений в Азовском море.

«Мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства», – передает слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

Для этого, по его словам, открыто подразделение водолазных поисково-спасательных работ акватории Азовского моря, которое укомплектована четырьмя плавсредствами и 54 сотрудниками.

«Одна из основных задач части – гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан», – отметил он.

В пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Украина направит в Азовское море полученные из США списанные патрульные катера.

В четверг замначальника штаба командования ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко говорил, что Украина создает базу военно-морских сил (ВМС) страны в Азовском море для защиты от «российской минной угрозы».

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».