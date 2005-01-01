Украина назвала цель создания базы ВМС в Азовском море

Украина создает базу военно-морских сил (ВМС) страны в Азовском море для защиты от «российской минной угрозы», заявил замначальника штаба командования ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

Рыженко сообщил, что «основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, предусматривающее проведение противоминных мероприятий», передает телеканал «Громадьске».

Он добавил, что группировка ВМС Украины в Бердянске пополнилась двумя артиллерийскими бронекатерами со «сканерами бокового обзора» для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Ранее представитель Киева в трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук заявил, что судно A500 «Донбасс» и буксир A830 «Корец», которые прошли по Керченскому проливу в сторону Бердянска, – не боевые, а вспомогательные.

Он сообщил также, что кораблям понадобилась помощь лоцманской службы Керчи.

При этом его слова противоречат заявлению ВМС Украины – ведомство сообщило, что суда «не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем», и «переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке».

До этого официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявлял, что Россия якобы создала множество «провокационных ситуаций» во время прохождения кораблей. Теперь Киев намерен представить информацию об этом в международных судах.

Также ВМС Украины пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» во время прохождения кораблей через Керченский пролив.

При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что суда прошли по проливу без проблем. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием украинских кораблей.

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».