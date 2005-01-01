Киев запутался в версиях прохода украинских кораблей через Керченский пролив

На борту кораблей ВМС Украины A500 «Донбасс» и A830 «Корец» во время прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы, заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук. Но его слова противоречат сделанному ранее заявлению ВМС Украины.

Марчук заявил в интервью каналу «112 Украина», что для прохода через мелководный Керченский пролив украинским кораблям понадобилась помощь лоцманской службы Керчи, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями запрещено украинским законом об «оккупированных» территориях.

Генерал отметил, что «Донбасс» и «Корец» не боевые, а вспомогательные суда, потому они могли взять на борт представителей лоцманской службы. Российские лоцманы «провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли – сначала до Мариуполя, потом – до Бердянска».

Заявление Марчука противоречит сделанному ранее заявлению ВМС Украины. Так, отмечалось, что корабли «не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем», а «переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке».

Официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявлял также, что Россия создала множество «провокационных ситуаций» во время прохождения кораблей. Нарушения якобы были зафиксированы, и Киев намерен представить эту информацию в международных судах.

Напомним, в 22 сентября вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, прошли два украинских корабля. Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине военно-морская база в этом регионе.

Российской стороной было обеспечено сопровождение кораблей. На следующий день они прошли под Крымским мостом.

После ВМС Украины пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» во время прохождения кораблей через Керченский пролив.

При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что суда прошли по проливу без проблем. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием судна «Донбасс» и буксира «Корец».

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».