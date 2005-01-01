Киев запутался в версиях прохода украинских кораблей через Керченский пролив

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27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Зачем оппозицию пугают виртуальными санкциями

Владимир Путин с Владимиром Жириновским и Геннадием ЗюгановымФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Итоги вторых туров выборов губернаторов в нескольких регионах спровоцировали волну слухов – вплоть до того, что Кремль якобы собирается наказать ЛДПР и КПРФ за успехи их кандидатов. Желание противников нынешней власти хотя бы на виртуальном уровне выставить Кремль в неприглядном свете предсказуемо, но оно не оправдывает подобные выдумки. Подробности...
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Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко сам курирует проект «Я – профессионал»Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В Москве и по всей России стартовал второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За ее ходом наблюдают и в Кремле, и в штаб-квартирах крупнейших корпораций, и в ректоратах ведущих вузов. Судя по финалу первого сезона студенческого суперконкурса, на новые перспективы могут рассчитывать не только юные, но и взрослые, решившие круто изменить свою профессию. Какие испытания ждут участников нового сезона? Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
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Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

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          Киев запутался в версиях прохода украинских кораблей через Керченский пролив

             27 сентября 2018, 08:25
          Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
          Текст: Наталья Ануфриева

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          На борту кораблей ВМС Украины A500 «Донбасс» и A830 «Корец» во время прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы, заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук. Но его слова противоречат сделанному ранее заявлению ВМС Украины.

          Марчук заявил в интервью каналу «112 Украина», что для прохода через мелководный Керченский пролив украинским кораблям понадобилась помощь лоцманской службы Керчи, передает РИА «Новости».

          При этом, по его словам, любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями запрещено украинским законом об «оккупированных» территориях.

          Генерал отметил, что «Донбасс» и «Корец» не боевые, а вспомогательные суда, потому они могли взять на борт представителей лоцманской службы. Российские лоцманы «провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли – сначала до Мариуполя, потом – до Бердянска».

          Заявление Марчука противоречит сделанному ранее заявлению ВМС Украины. Так, отмечалось, что корабли «не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем», а «переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке».

          Официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявлял также, что Россия создала множество «провокационных ситуаций» во время прохождения кораблей. Нарушения якобы были зафиксированы, и Киев намерен представить эту информацию в международных судах.

          Напомним, в 22 сентября вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, прошли два украинских корабля. Они направлялись в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем Украине военно-морская база в этом регионе.

          Российской стороной было обеспечено сопровождение кораблей. На следующий день они прошли под Крымским мостом.

          После ВМС Украины пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» во время прохождения кораблей через Керченский пролив.

          При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что суда прошли по проливу без проблем. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, посмеялся над состоянием судна «Донбасс» и буксира «Корец».

          Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».


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