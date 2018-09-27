Александрийский патриарх совершит на Украине молебен за единство православия

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II приехал в Одессу, чтобы совершить молебен за единство православия на Украине.

«Ожидается, что в 17.00 состоится встреча предстоятеля Александрийской православной церкви в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где будет совершен молебен за единство православия на Украине в сослужении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископата и духовенства», – говорится в сообщении Украинской православной церкви.

В 9.00 пятницы Федор II собирается совершить литургию в Свято-Троицком соборе Одессы, пишет РИА «Новости».

Федор II является вторым по чести патриархом среди предстоятелей поместных православных церквей мира. Ранее он вместе с митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой обращался ко всем с призывом сделать все возможное для избежания конфликта из-за предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, получение автокефалии украинской церкви может привести к большому расколу в религиозном мире. Президент Украины Петр Порошенко считает, что должна существовать только одна церковь – украинская.

При этом РПЦ и УПЦ требуют прекратить вмешательство Константинопольского патриарха Варфоломея во внутренние дела Украинской православной церкви приостановили сослужения с иерархами Константинопольского патриархата и потребовали высылки экзархов из Киева.