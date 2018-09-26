Соловьев оценил заявление Венедиктова о любви к алкоголю

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о том, что он готов пить алкоголь как с представителями оппозиции, так и власти.

«Алексей Венедиктов – это который один из сотрудников «Газпром-медиа»? Ну а зачем вообще рассуждать о морали господина Венедиктова?» – задался, по его мнению, риторическим вопросом Соловьев.

Ведущий не дал однозначного ответа на вопрос, может ли оппозиционный журналист пить и с властью, и оппозицией, или это аморально.

«Кто я, чтобы судить о его морали? Ну, любит человек выпить. А так часто бывает: когда человек пьющий, он уже не различает, с кем пьет. Для него алкоголь важнее компании. Алкоголизм – страшное зло», – заявил Соловьевв.

Ранее Венедиктов заявил в интервью RTVI , что выпивает с представителями власти и оппозиции. «А я со всеми пью виски. И с властью, и с оппозицией, и с друзьями, и с подругами», – сказал журналист.