Эксперт назвал «справедливым» снижение пенсионного возраста для многодетных мам

«В том, что Госдума единогласно приняла пакет новых поправок к пенсионному законодательству, большую роль сыграла речь Владимира Путина», – заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Сергей Рыбальченко, комментируя ход голосования в парламенте по пенсионным изменениям.

«Таких выступлений, как телеобращение Владимира Путина, я немного припомню за последнее время. Президент ответил в нем почти на все вопросы, которые волновали общество, вопросы, связанные с рисками увеличения пенсионного возраста, с неравномерным повышением возраста для женщин и мужчин, – сказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. – Мне кажется, что это телеобращение произвело впечатление и на рядовых россиян, и на депутатов, привело к повышению консенсуса в обществе вокруг пенсионного законопроекта».

Комментируя сам пакет президентских поправок, которые в среду рассмотрела нижняя палата парламента, Рыбальченко особенно отметил предложение Владимира Путина снизить пенсионный возраст для женщин, которые являются мамами троих и более детей.

«Это решение можно назвать социально справедливым. Учтен демографический фактор – наша пенсионная система строится на принципах солидарности поколений. Если семья воспитывает много детей, то она вносит не только вклад в демографический рост, но и в стабильность пенсионной системы, в экономику страны», – сказал зампред комиссии.

Напомним, в конце августа президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объяснил, что основной целью повышения пенсионного возраста в стране является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы. Он также предложил смягчение пенсионных изменений, которые первоначально запланировало в своем законопроекте правительство.

В среду депутаты Госдумы единогласно приняли пакет поправок президента Владимира Путина к пенсионному законодательству.