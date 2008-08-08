Путин объяснил необходимость повышения пенсионного возраста

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что основной целью повышения пенсионного возраста в стране является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы.

Говоря о предстоящих изменениях, Путин отметил, что их главная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы.

«Именно для достижения этих целей законопроектом предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько эти вопросы значимы для миллионов людей, для каждого человека, поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы обозначить свою позицию и поделиться своими предложениями, которые считаю принципиальными», – заявил президент.

Путин напомнил, что дискуссия по повышению пенсионного возраста началась давно, еще в советское время.

«Дискуссия началась не вдруг, об этом говорилось, но решения не принимались. По разным причинам они откладывались», – подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что в настоящее время сокращается трудоспособное население, а значит автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий.

«Значит, необходимы изменения. В 2000-х я был против этого: говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Тогда это было абсолютно оправдано и справедливо. Убежден, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было нельзя», – подчеркнул Путин.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Во вторник стало известно, что президент Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения на изменения пенсионной системы в формате телеобращения из-за дискуссий и резонансности этой темы. До этого Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.

В августе федеральное и местное руководство «Единой России» предложило смягчить последствия изменений в пенсионное законодательство. В частности, генсовет ЕР и лидеры фракций в местных парламентах выступили с инициативой: после повышения возраста выхода россиян на отдых сохранить уже существующие региональные льготы. Речь идет о льготах, которые положены пенсионерам и которые сохранят «лицам предпенсионного возраста».

Вместе с тем, из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) следует, что больше половины россиян (54%) хотят продолжить работать после выхода на пенсию.