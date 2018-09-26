В МИДе рассказали про неприемлемый политический нажим со стороны США

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что США оказывают серьезное давление на европейские страны в вопросах энергосотрудничества с Россией.

«Давление серьезное. Не первый день. Уже много лет американские представители ездят по европейским странам и диктуют им, как и с кем выстраивать энергетическое сотрудничество. Это абсолютно неприемлемый политический нажим», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

По его словам, «речь идет и об автономности Европы».

«Европа все время заявляет о том, что она самостоятельна в принятии решений. Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что силы, которые хотят превратить сферу энергетического сотрудничества в сферу геополитического противостояния, не всегда встречают принципиальный отпор», – отметил дипломат.

Во вторник президент США Дональд Трамп в ходе выступления на дискуссии Генассамблеи ООН заявил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс. Делегация ФРГ посмеялась над Трампом после его заявления.