Трамп дал оценку мировым ценам на нефть

Президент США Дональд Трамп на дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон считает нынешние цены на нефть завышенными.

Американский президент заявил, что ему не нравится деятельность ОПЕК.

«Страны ОПЕК, как обычно, обирают весь остальной мир. И мне это не нравится, никому это не должно нравиться», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Трамп отметил, что США заинтересованы в снижении цен. «Мы хотим, чтобы они прекратили повышать цены и начали их снижать», – добавил он.

По его словам, США остаются лидером энергодобычи в мире и готовы экспортировать энергоресурсы.

Трамп добавил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс.

Ранее в сентябре он заявил, что «монополия ОПЕК» должна немедленно снизить цены на нефть.

Американский лидер уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Кроме того, Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.