Цены на нефть изменились разнонаправленно накануне встречи министерского комитета ОПЕК+

В пятницу утром мировые цены на нефть меняются разнонаправленно перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.52 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,06% – до 78,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,14% – до 70,22 доллара за баррель.

Рынок находится в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября. Там будут обсуждены общая ситуация на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель взаимодействия в 2019 году.

На заседании будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Также инвесторы продолжают отыгрывать последний призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на черное золото.

«Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!», – написал глава Белого дома в Twitter.

Отмечается, что американский лидер уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Кроме того, он обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.