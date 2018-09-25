Делегация ФРГ посмеялась над Трампом после его слов о России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что во время выступления президента США Дональда Трампа на дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН немецкая делегация засмеялась.

«Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала», – написала Захарова в своем Facebook.

Трамп в ходе выступления заявил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс.