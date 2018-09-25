Национальная телерадиокомпания Украины прекратила вещание из-за долгов

Глава национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что госконцерн радиовещания, радиосвязи и телевидения за долги отключил его компанию от вещания.

«Сегодня утром государственный концерн отключил от вещания UA: Первый (НОТУ – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Аласания в своем Facebook.

По его словам, это произошло из-за долгов.

Задолженность телекомпании за услуги по трансляции перед госконцерном составляет около 69,4 млн гривен (около 2,3 млн долларов), сообщили в пресс-службе НОТУ.

В пресс-службе НОТУ пояснили, что задолженность компании за полученные услуги по трансляции телепрограмм перед госконцерном составляет почти 69,4 млн гривен (около 2,3 млн долларов). Долг появился по причине того, что в бюджете, выделенном Радой для телерадиокомпании, не были предусмотрены средства на оплату аналоговой трансляции с апреля 2018 года, передает ТАСС.

В телекомпании отметили, что задолженность приводит к появлению долгов госконцерна перед энергоснабжающими организациями, что может привести к отключению его объектов от сетей электропитания.

Летом в НОТУ заявляли, что не смогут обеспечить участие Киева в международном вокальном конкурсе «Детское Евровидение».