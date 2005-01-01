Ющенко сравнил жителей Донбасса с гражданами нацистской Германии

Экс-президент Украины Виктор Ющенко, говоря о проведении выборов под эгидой киевских властей в Донбассе, сравнил жителей этого региона с населением нацистской Германии.

Ющенко заявил в эфире «112 Украина», что за четыре с половиной года гражданской войны самосознание населения Донбасса сильно изменилось, потому проведение там выборов под эгидой киевских властей в данный момент не имеет смысла, передает РИА «Новости».

В качестве примера экс-президент Украины привел нацистскую Германию: «Почему в Германии в октябре или ноябре 1945 года не проводили выборы на американской территории, французской, британской? А почему в 1946 году не проводили выборы, Гитлера уже не было?».

Ющенко считает, что если бы в 1945 году в Германии были проведены выборы, то в стране «получили бы такие последствия, с которыми еще много лет, не год и не два, могли бы и не справиться».

Он подчеркнул, что жители Донбасса отличаются от населения остальной Украины: «Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова... Очевидно – мы разные».

При этом Ющенко добавил, что разные – не значит противоположные, но нужно дать «возможность диалогу, чтобы я, условно говоря, год или два имел возможность интенсивного и последовательного общения».

Ранее Виктор Ющенко призвал привлечь США к решению конфликта в Донбассе.