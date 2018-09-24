Ющенко призвал привлечь США к решению конфликта в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что конфликт в Донбассе сложно урегулировать без участия американской стороны.

«У меня, особенно к слову «Минск», уже аллергия. Это имя не будет работать, это – неудача. Мы – в тупике. Мы искренне хотели, чтобы «Минск» принес плоды, но, очевидно, что он себя исчерпал. Он просит модернизации», – цитирует «112 Украина» Ющенко.

По его словам, минские соглашения могут остаться документом-основой для мирного процесса в Донбассе, однако сейчас «мир глубже понял, что происходит на востоке». Ющенко утверждает, что в конфликте виновна «московская политика».

«И поэтому мы сегодня смотрим на крымский конфликт и на донбасский с точки зрения европейских политиков – гораздо профессиональнее, намного глубже. И это дает нам возможность осмыслить новацию, которую мы должны предложить. Модернизация должна начаться с расширения стола. Я убежден, без американского участия этот конфликт урегулировать будет трудно», – заявил экс-президент.

В Европе, по мнению Ющенко, нет ни одной «страны, которая была бы в одной категории с Москвой». «Нет такого солиста, который бы за столом переговоров, где присутствует президент России, вел бы достойное, адекватное соло. Это не потому, что они неуклюжи – это другая категория весовая», – пояснил он.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал перенести переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из белорусской столицы в другое место. На Украине раскритиковали идею Киева перенести переговоры из Минска.