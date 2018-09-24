На Украине раскритиковали идею Киева перенести переговоры из Минска

Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал «плевком» в сторону Белоруссии предложение постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко перенести переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в другое место.

«Не исключаю, что Киеву удобнее вести переговоры по Донбассу сразу в Вашингтоне (это будет самый короткий путь от получения директивы до ее неукоснительного выполнения). Однако прежде, чем выдвигать такие идеи, не мешало бы задаться простым вопросом: а состоится ли диалог? Прибудут ли туда представители ОРДО и ОРЛО? Или они на переговорах по Донбассу профнепригодным и ограниченным чиновникам от украинской дипломатии только мешают?» – написал Медведчук в Facebook.

По его словам, украинская дипломатия «легко готова поменять снижение интенсивности боевых действий и обмен удерживаемыми лицами на многочисленные путешествия в теплые края за казенный счет».

«А тот факт, что никакой пользы от подобных путешествий не будет – Ельченко и его шефа Климкина мало беспокоит. Вместо благодарности белорусскому МИД за то, что он организовывает встречи в Минске, – очередной «плевок». Уже «наплевались», испортив отношения с нашими ближайшими соседями: Польшей, Венгрией, Россией», – отметил Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» подчеркнул, что Климкину и Ельченко, чтобы «упростить себе жизнь», стоит пролоббировать перенос переговоров по Донбассу «в столицу страны, которая в ООН голосует так же, как Украина».

«Таких немного – например, против резолюции о запрете героизации нацизма голосовали только Украина, США и Палау. Так что если не в Вашингтон (а туда не поедут представители ОРДО и ОРЛО), то переносить переговоры по Донбассу придется в город Нгерулмуд. Уверен, это станет окончательным диагнозом для украинского МИД», – заключил он.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал перенести переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из белорусской столицы в другое место.