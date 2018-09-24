Россиянин задержан в Финляндии

Гражданина России задержали в рамках дела об отмывании денег, сообщили в посольстве.

Консульский отдел посольства России в Финляндии сообщил, что финская полиция своевременно уведомила его о задержании в рамках расследования дела об отмывании денег российского гражданина, «данные которого не разглашаются в интересах следствия».

«Поддерживаем с полицией рабочий контакт. Задержанный российский гражданин имеет возможность связаться с нами. В случае необходимости, окажем ему консульское содействие», – приводит РИА «Новости» слова пресс-атташе посольства Натальи Вежливцевой.

Напомним, накануне центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на юго-западе страны в районе города Турку были арестованы два человека в рамках расследования дела об отмывании денег и использовании нелегальной рабочей силы в строительстве для уклонения от налогов. Гражданство задержанных тогда не уточнялось, отмечалось лишь, что деятельность компании компании Airiston Helmi Oy предположительно связана с Россией и Эстонией.

СМИ сообщают, что компания годами скупала участки в Финляндии возле стратегически важных объектов. По словам премьера, законодательство о купле-продажи земельных участков иностранцами собираются обновить. Однако подготовка законопроекта, по его словам, не связана с событиями в Турку.