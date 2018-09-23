В Финляндии начались обыски в связанной с Россией компании

На финском архипелаге Турку и в регионе Варсинай-Суоми началась масштабная полицейская операция в отношении компании, деятельность которой предположительно связана с Россией и Эстонией; эта компания приобретала земли вблизи стратегических объектов Фнляндии, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Юха Сипиля сообщил, что правительство проинформировано об операции в Турку. Фирма зарегистрирована в Финляндии фирмы, ее владельцы находятся в другой стране Евросоюза, сообщает Yle.

СМИ сообщают, что компания годами скупала участки в Финляндии возле стратегически важных объектов.

По словам премьера, законодательство о купле-продажи земельных участков иностранцами собираются обновить. Однако подготовка законопроекта, по его словам, не связана с событиями в Турку.

«Речь идет об исключительно масштабной операции и об очевидных экономических правонарушениях. Мы говорим о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Но об этом должна сообщать полиция, а не политики», – заявил Сипиля.

Между тем, известно, что полиция перекрыла дорогу, ведущую к дому, который принадлежит компании Airiston Helmi Oy, передает «Интерфакс».

Компания, как утверждает газета Iltalehti, связана с Россией и работает на территории Эстонии.

В феврале 2017 года депутат финского парламента Суна Кюмяляйнен заявила, что в Финляндии могут расторгнуть заключенные с иностранцами сделки с недвижимостью, которая находится возле стратегически важных объектов; речь шла в основном о россиянах.