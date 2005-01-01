Данные паспортов Петрова и Боширова перепроверили

Загранпаспорта Александра Петрова и Руслана Боширова подвергли тщательной проверке, сравнив серию и номер документов с паспортами других россиян.

Издание The Insider и международная группа расследователей Bellingcat утверждают, что серия и номер загранпаспортов Петрова и Боширова якобы почти совпадают с данными гражданина России Эдуарда Широкова (Шишмакова), до 2014 года работавшего в Польше замом военного атташе, которому приписывают «организацию переворота» в Черногории, сообщает «Фонтанка».

В российском издании указывают, что серия загранпаспортов Петрова и Боширова общегражданская, и стать ее обладателем может любое гражданское лицо, что подтверждает несостоятельность утверждений об «особой серии» документов, якобы предназначенных для «сотрудников ГРУ».

Так, семизначный номер паспорта Руслана Боширова 65-й серии заканчивается на ...294, Александра Петрова – на ...297, а Эдуарда Широкова, выданного в августе 2016-го, – на ...323. Остальные цифры одинаковы. Паспорта в этом диапазоне выдавались отделом УФМС России по Москве в Северном административном округе, отмечает российское издание.

В статье утверждается, что следующим после Боширова паспорт с номером на ...295 получил гражданин по фамилии Крымский.

Согласно данным реестра исполнительных производств ФССП, 16 июля 2015 года московские приставы составили на гражданина Крымского материал о привлечении к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей за нарушение ПДД.

В качестве места жительства гражданина Крымского в документе указано Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны, утверждается в статье.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».