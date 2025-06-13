Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
МВД сообщило об отсутствии нарушений при праздновании Дня России
В России состоялись массовые праздничные мероприятия по случаю Дня России, которые прошли без инцидентов и нарушений общественного порядка, сообщили в МВД.
Во всех регионах страны 12 июня прошло 3,5 тыс. праздничных акций, передает ТАСС. Количество участников превысило 2,7 млн человек.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила: «Нарушений правопорядка во время празднования не допущено».
Напомним, на Поклонной горе в честь Дня России состоялась торжественная церемония подъема флага, в которой приняли участие Герои Труда и лауреаты Государственных премий 2024 года.
Мероприятия ко Дню России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях прошли с массовым участием жителей и акцентом на патриотическое воспитание.
В Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт в честь Дня России, который собрал значительное количество жителей и гостей города.