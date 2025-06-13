МВД сообщило об отсутствии нарушений при праздновании Дня России

Tекст: Валерия Городецкая

Во всех регионах страны 12 июня прошло 3,5 тыс. праздничных акций, передает ТАСС. Количество участников превысило 2,7 млн человек.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила: «Нарушений правопорядка во время празднования не допущено».

Напомним, на Поклонной горе в честь Дня России состоялась торжественная церемония подъема флага, в которой приняли участие Герои Труда и лауреаты Государственных премий 2024 года.

Мероприятия ко Дню России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях прошли с массовым участием жителей и акцентом на патриотическое воспитание.

В Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт в честь Дня России, который собрал значительное количество жителей и гостей города.