Российский флаг торжественно подняли у Музея Победы в Москве

В День России состоялась церемония подъема флага на Поклонной горе

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония прошла 12 июня у Музея Победы на Поклонной горе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие приурочили ко Дню России и юбилею Великой Победы. В церемонии приняли участие Герои Труда и лауреаты Государственных премий 2024 года, которые прибыли из Кремля после вручения наград президентом России Владимиром Путиным. Среди почетных гостей также были представители общественных и военно-патриотических организаций, ведомств и сотни москвичей.

Лауреат Государственной премии РФ Николай Кузнецов на церемонии сказал: «В День России, в год 80-летия Великой Победы я хотел бы поклониться тем, кто отстоял наше Отечество тогда, кто пережил блокаду моего родного города Ленинграда и тем, кто защищает наше Отечество сейчас, давая возможность нам заниматься наукой на благо нашей Родины. Низкий поклон».

Руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович подчеркнула, что поколение современников продолжает путь своих предков и старается приумножить их достижения.

Лауреат Государственной премии РФ, доктор исторических наук, академик Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров отметил значимость памятных мероприятий в Музее Победы как важнейших для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Церемония сопровождалась исполнением композиции «Славься» Михаила Глинки военным оркестром. После подъема государственного флага все собравшиеся исполнили гимн России. Завершая мероприятие, участники возложили цветы к Огню Памяти и Славы у стен музея и почтили память героев.