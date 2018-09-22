Михайлов отменил концерты на Кавказе после Крида и Элджея

Российский певец Стас Михайлов отменил концерты в Махачкале и Грозном из-за того, что местные организаторы не выполнили обязательств, сообщил директор исполнителя Табриз Шахиди.

«В связи с неисполнением местными организаторами своих обязательств, мы решили перенести концерты Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном на более поздний срок. Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», – сообщил Шахиди в Instagram.

Он принес зрителям извинения и пообещал сообщить о новых датах концертов позже.

На прошлой неделе в Дагестане по «просьбе организаторов» отменили выступление рэпера Элджея, запланированное на 5 октября.

До этого Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати – с другой.