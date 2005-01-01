В Махачкале сорван второй за неделю концерт известного исполнителя

В Дагестане во второй раз за неделю отменили выступление известного российского исполнителя, вслед за концертом певца Егора Крида было сорвано мероприятие с участием рэпера Элджея.

Рэпер Элджей отказался от выступления в столице Дагестана, сообщает Super. Это произошло «по просьбе организаторов» концерта.

Выступление Элджея должно было состояться 5 октября в здании филармонии Махачкалы. Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане приостановили продажу билетов на концерт рэпера.

Напомним, ранее Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати – с другой.