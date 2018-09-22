Захарова объяснила, почему белорусы России не друзья

В отношении белорусских партнеров уместнее употреблять слово «братья», а не «друзья» или «коллеги», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в эфире эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что Россия имеет «очень тесный и плотный контакт с белорусскими (...) братьями», передает Sputnik Беларусь.

«Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», – отметила дипломат.

Представитель МИД России подчеркнула, что тесные отношения между Москвой и Минском доказываются «на практике» и существуют «не только в теоретических подходах».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок решения проблем в отношениях с Россией.