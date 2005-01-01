США и Канада заявили о разведывательных самолетах России к северу от Аляски

К северу от Аляски замечены разведывательные российские самолеты, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

NORAD сообщает, что самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном воздушном пространстве.

США и Канада заметили две группы «по два российских морских разведывательных самолета». 21 сентября они вошли в зону наблюдения NORAD, передает ТАСС.

Напомним, Лондон заявил об «акте агрессии» России после того, как два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами.