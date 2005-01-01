Лондон заявил об «акте агрессии» России

Взгляд
21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
Разделы

Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп ошибся в оценке «главной исторической ошибки США»

Цена войны в Ираке - 7 триллионов долларов плюс «миллионы жизней»Фото: Chris Helgren/Reuters
Дональд Трамп назвал главную, на его взгляд, историческую ошибку США – «ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем». В данном случае хозяин Белого дома лукавит, возможно – неосознанно. Ведь война в Ираке – логичное следствие совсем другой ошибки, которую раз от разу повторяли десятки президентов США. Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника - «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай купил государство в Африке

Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения Фото: Amr Dalsh/Reuters
Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лондон заявил об «акте агрессии» России
          Украина уведомила Россию о непродлении договора о дружбеВ ЕС встревожились из-за ситуации вокруг Азовского моряМеркель проигнорировала приветствие МэйДвижение «СтопХам» вновь ликвидировали
          Дипломаты в Гааге и Берне не стали комментировать «арест» Петрова и БошироваИран оборудовал позиции для комплексов С-300Умер экс-премьер Украины Виталий МасолПричиной смерти президента Вьетнама оказалась редкая болезнь
          Израильский эксперт: У F-16 не было необходимости прикрываться российским Ил-20Российскую артиллерию в США назвали «божественной»В Южной Корее рассказали о милой просьбе лидера КНДРКиев оценил последствия для Украины от иска Порошенко к Би-би-си

          Главная тема


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          доказательства вины


          Познер рассказал, зачем ездил в Солсбери

          шпиономания на Западе


          Стало известно о задержании Петрова и Боширова в Нидерландах

          союз меча и орала


          Украинский генерал: Если Россия не перестанет задираться, НАТО примет меры

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          «за политику в Донбассе»


          Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны

          перед дракой


          Нурмагомедов сказал, что сделает с Макгрегором

          Историческая память


          Латвия борется с «советским мифом» о «детском концлагере»

          территория ссср


          Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          Прошлое и будущее


          Лев Пирогов: Патриотическое воспитание должно быть честным

          катастрофа Ил-20


          Андрей Бабицкий: Бабченко закончит свои дни на помойке

          Эволюция России


          Ирина Алкснис: Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Лондон заявил об «акте агрессии» России

             21 сентября 2018, 12:26
          Фото: Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 у воздушного пространства Великобритании является «актом агрессии», заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

          Уильямсон заявил, что «зондирующие воздушное пространство Великобритании» российские бомбардировщики напоминают «об очень серьезном военном вызове», который представляет Россия, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail.

          «Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии. В очередной раз быстрая реакция наших королевских ВВС продемонстрировала, насколько важны наши вооруженные силы для защиты Великобритании», – сказал он.

          В четверг Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый 14-часовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31.

          «На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании», – отметили в ведомстве, уточнив, что все полеты ВВС России «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».

          В сентябре из-за появления двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в воздушном пространстве у побережья Аляски были подняты истребители F-22.

          До этого два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Средиземным морем.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............