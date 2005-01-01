Лондон заявил об «акте агрессии» России

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 у воздушного пространства Великобритании является «актом агрессии», заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Уильямсон заявил, что «зондирующие воздушное пространство Великобритании» российские бомбардировщики напоминают «об очень серьезном военном вызове», который представляет Россия, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail.

«Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии. В очередной раз быстрая реакция наших королевских ВВС продемонстрировала, насколько важны наши вооруженные силы для защиты Великобритании», – сказал он.

В четверг Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый 14-часовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании», – отметили в ведомстве, уточнив, что все полеты ВВС России «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».

В сентябре из-за появления двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в воздушном пространстве у побережья Аляски были подняты истребители F-22.

До этого два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Средиземным морем.