Савченко заявила о своих президентских амбициях

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании Шевченковского районного суда Киева заявила, что ее пытаются осудить как можно скорее, чтобы не допустить к участию в президентских выборах на Украине, намеченных на 31 марта 2019 года.

Киевский суд в пятницу должен был рассмотреть ходатайство военной прокуратуры Украины об ограничении до 25 дней срока ознакомления с материалами уголовного дела Надеждой Савченко и руководителем «Центра освобождения пленных» Владимиром Рубаном.

Савченко заявила, что так украинские власти хотят лишить ее возможности баллотироваться на президентских выборах, передает ТАСС.

Защита Савченко и Рубана просила суд перенести заседание, однако судья не удовлетворил просьбу. Тогда адвокаты заявили ему об отводе. Рассмотрение вопроса назначено на 24 сентября.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, вероятно, часть голосов на предстоящих в 2019 году выборах главы государства получат «популистские силы» и необычные кандидаты, и выразил уверенность, что украинцы проголосуют «ответственно».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто может стать следующим президентом Украины.