Лавров отреагировал на санкции США

Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов являются очередным проявлением нечистоплотной конкуренции, долларовая система полностью себя дискредитировала, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В связи с новыми санкциями США против России Лавров отметил, что российские власти «уже перестали чему-то удивляться». «Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», – приводит его слова РИА «Новости».

Москва в очередной раз убедилась в том, что долларовая система полностью себя дискредитировала, заметил Лавров. По его словам, доверие к американской валюте падает очень резко.

Лавров сообщил, что Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от стран, которые так поступают с международными партнерами.

«Не первый раз серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов мирового сообщества, становятся заложниками электоральных циклов», – сказал российский министр, назвав такой подход близоруким. По его словам, все больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать какой либо зависимости от этой международной валютной финансовой системы.

В четверг в американский санкционный список были добавлены 33 компании и физических лица из России, которые якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором». Москва заявила, что США вводят все новые антироссийские санкции по причине отсутствия результата предыдущих ограничительных мер.