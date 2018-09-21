В МИД сказали, о чем свидетельствуют новые санкции

США вводят все новые антироссийские санкции по причине отсутствия результата предыдущих ограничительных мер, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков предположил, что введение американских санкций против России «превратилось в некую национальную забаву», так как с 2011 года это уже 60-е антироссийские меры. Комментарий замминистра опубликован на сайте МИД.

«Каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата от предыдущих попыток нажима на Россию», – сказал он.

По его словам, многочисленные черные списки все чаще дублируют друг друга, а многих американских политиков охватил азарт – они надеются, что достаточно небольшого нажима, и получится продиктовать России свои условия.

«Никогда и ни у кого это не получится. Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться. Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях. Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», – сказал Рябков.

В четверг в американский санкционный список были добавлены 33 компании и физических лица из России, которые якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором».

Также президент США Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает реализацию санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине.