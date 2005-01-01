США расширили санкционный список против России

В американский санкционный список добавлены 33 компании и физических лица из Россия, которые якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором», заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Сегодня президент подписал новый исполнительный указ, уполномочив госдепартамент применять определенные санкции. Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что санкции не введены непосредственно против этих лиц, однако с ними ограничено взаимодействие.

В Госдепе, в свою очередь, подчеркнули, что США продолжат применять санкции против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

В санкционный список попали, в частности, ЧВК «Вагнера», «Оборонлогистика» и производящий самолеты Су Комсомольский авиазавод имени Гагарина.

Также включены в список за «связи с российской разведкой» Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering и целый ряд физлиц.

Также Госдеп США опубликовал имена 27 россиян, включенных в новый санкционный «черный список». Среди них – начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Коробов.

Также включены в список за «связи с российской разведкой» Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering и целый ряд физлиц.

Также в списке оказались бизнесмен Евгений Пригожин, бизнесмен Михаил Быстров и программист Михаил Бурчик, ранее упоминавшиеся в США в числе 13 подозреваемых во вмешательстве россиян, Анна Богачева, Мария и Роберт Бовда, которых называют соратниками Пригожина. Кроме того, включены в список полковник Александр Осадчук, также упоминавшийся в числе якобы российских разведчиков, участвоваших в мнимом вмешательстве в выборы, еще ряд военнослужащих и другие физлица.

В Госдепе подчеркнули, что включение в новый черный список означает, что США могут наложить санкции на каждого, кто взаимодействует с его фигурантами.

«Мы также работаем с нашими партнерами и союзниками, поскольку абсолютная цель этих действий – предотвратить поток денежных средств российскому правительству», – заключил представитель Госдепа.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает реализацию санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине.