В ЕС встревожились из-за ситуации вокруг Азовского моря

В Европейском парламенте (ЕП) выразили озабоченность из-за ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины, в том числе из-за якобы увеличения военного присутствия России в Азовском море и «блокирования» транзита украинских судов после строительства Крымского моста.

Соответствующий документ был опубликован на сайте ЕП после восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина – Европейский союз (ЕС), передает RT.

В нем указывается, что ЕС «выражает свою глубочайшую озабоченность в связи с усилением российского военного присутствия в Азовском море и блокированием транзита судов после строительства Керченского моста».

Однако по договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива оба исторически относятся к внутренним водам двух стран; Азовское море разграничивается линией госграницы в соответствии с соглашением.

Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, должно осуществляться по соглашению между сторонами.

Ранее сообщалось, что Киев намерен прекратить действие соглашения по Азовскому морю.

До этого президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post заявил, что Россия якобы решила оккупировать Азовское море и блокирует с этой целью заходы судов.