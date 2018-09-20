Генсек ООН оценил значимость договоренностей Путина и Эрдогана по Идлибу

Если договоренности между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому Идлибу будут выполнены, это позволит спасти 3 млн жизней, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Правильное выполнение этого соглашения может спасти 3 млн жизней, включая 1 млн детей, от катастрофы», – передает его слова РИА «Новости».

Гутерреш обратился ко всем сторонам конфликта, призвав их присоединиться к соглашению. По его словам, они должны «защищать гражданское население и обеспечивать гуманитарную помощь».

Также он призвал «срочно продолжить работу» в рамках женевского процесса, активно поддерживая спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру в создании конституционного комитета.

Накануне Путин обсуждал договоренность по Идлибу с канцлером Германии Ангелой Меркель, а во вторник стало известно, что Россия собралась распространить российско-турецкий меморандум по Сирии как официальный документ ООН.