Эксперты уличили КПРФ в навязывании майданной повестки выборам в Приморье

«Эту скандальную, по сути майданную, повестку второго тура навязали коммунисты», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя ситуацию с выборами в Приморье. По его словам, «ответственность за срыв выборов лежит на зюгановцах».

«Я убежден, что эту скандальную, по сути майданную, повестку второго тура навязали коммунисты. Другое дело, что врио губернатора, не имея достаточного политического опыта и не имея достаточного числа политически опытных и компетентных людей в своей команде, вовремя не смог оценить эту угрозу и ее как-то локализовать», – считает Мартынов.

По его словам, «ответственность за срыв выборов лежит на зюгановцах».

«Почему они решили так поступить – вопрос к ним. Но, наверное, эти вопросы должны задавать не журналисты, а соответствующие органы. Потому что вот такая агрессия, такое покушение на устойчивость избирательной системы с проекцией беспорядков по украинском сценарию – это именно то, что должны профилактировать органы государственной безопасности», – продолжил эксперт.

«С сегодняшнего дня в Приморье начинают работу несколько высоких государственных комиссий из нескольких ведомств. Полагаю, что все эти вопросы будут заданы, и я убежден, что на них мы получим исчерпывающие ответы», – заключил Мартынов.

В чвою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что решение ЦИК о новых губернаторских выборах в Приморье указывает на непоколебимость взятого властями курса на проведение честных выборов.

«Это показывает, что принципиально важный момент – это честные и чистые выборы как процедура. И, как следствие, легитимно избранные губернаторы. Такое решение дает старт новому процессу электоральному в Приморье, который будет совершенно по-другому устроен, без этих нарушений и фальсификаций», – считает Федорова.

Также Федорова отмечает два момента, которые объясняют правильность отмены выборов в Приморье.

«Во-первых, нарушения были достаточно массовыми, во-вторых, из-за пристального внимания к выборам в этом регионе в сознании людей все происходящее уже было дискредитировано. Тут уже не столь важно точное количество бюллетеней, которое было сфальсифицировано, важно то, что в сознании людей выборы прошли очень грязно и некрасиво. Поэтому вопрос, сколько было бы доверия к победителю», – заключила Федорова.

Напомним, ранее в среду ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требования комиссии. В четверг результаты выборов в Приморье были объявлены недействительными краевой избирательной комиссией.

По закону, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что компартия будет участвовать в новом голосовании.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора в Приморье впереди оказался Тарасенко.

Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу Андрея Ищенко.

Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в Приморье отменили результаты голосования.